Les escrocs sont de plus en plus créatifs et ils sont de plus très « allumés ». Préventionniste à la SQ de Sainte-Agathe-des-Monts, la sergente Isabel Desgroseillers était conférencière lors d’un dîner organisé ce mercredi 11 janvier par la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe. La policière a donné quelques exemples de fraudes auxquelles s’exposent les marchands et le public en général.