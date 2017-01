Des antihéros de Deadpool aux punks de Green Room, du génie d’Anomalisa à la grandeur d’American Honey, de la finesse de Juste la fin du monde à la sombre poésie de One More Time With Feeling, des rires de Prank aux frissons de The Witch, voici 20 films tous genres et origines confondus qui nous ont marqués en cette année, marquée quant à elle par de saprées belles œuvres.