C'est le grand moment de notre traditionnel bilan de mi-saison chez Canadien. En fait, on ne se souvient plus si on a déjà fait un bilan de mi-saison, mais puisque nous sommes dans une ère post-factuelle, on s'en fout pas mal. L'important, c'est d'être à la mode et la mode cette semaine chez les experts sportifs est de faire un bilan de mi-saison.